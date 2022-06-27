Бухарест, 27 июня, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Румынии с 27 июня вступили в силу основные положения закона «Об электромобилях», регулирующие правила использования экологически чистых автотранспортных средств. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Согласно официальной информации, указанные автомашины будут маркироваться регистрационными номерами зеленого цвета, а их владельцы смогут ежемесячно получать скидку на оплату услуг ЖКХ и, в первую очередь — на электроэнергию.

Как утверждают представители МВД Румынии, нововведение призвано «повысить престиж электротранспорта в стране».

На данный момент в Румынии насчитывается более 17 тыс. соответствующих автомобилей. Их число растет ежедневно.