Мурманск, , 15:09 — REGNUM Мурманские власти собираются отменить возрастные ограничения для получения материнских выплат. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании облдумы, сообщил 27 июня в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Такую задачу поставил перед нами президент России. Проект закона уже внесен в Мурманскую областную Думу и будет рассмотрен на ближайшем заседании. Рассчитываю на поддержку наших депутатов и решение в интересах жителей», — отметил губернатор.

В случае принятия законопроекта с 1 июля 2022 года региональную льготную выплату будут получать все женщины независимо от возраста, родившие первого ребенка.

Напомним, размер льготы составляет 75% величины прожиточного минимума для детей. С 1 июня 2022 года сумма составляет 16 186,5 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за первого ребёнка женщинам до 36 лет полагается выплата 90 145 рублей, за второго — 126 203 рубля, за третьего и последующих — 180 290 рублей.