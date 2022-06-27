Таллин, , 15:08 — REGNUM

Орден Красной звезды

Поисковики в Эстонии нашли орден Красной звезды и установили фамилию и имя его го владельца — участника освобождения Эстонии от немецко-фашистских войск. Об этом сообщил Telegram-канал BaltNews.

Им оказался заместитель командира стрелкового батальона 82-го стрелкового полка 33-й Белорусской Холмской Краснознаменной дивизии капитан Иван Назарович Артемьев. Закончил он свой воинский путь на территории Эстонии — погиб в сентябре 1944-года. Похоронен на одном из братских кладбищ.

Поисковики разыскивают родственников героя. Известно, что Иван Артемьев родился в городе Пугачев Саратовской области. Имел семью. Жена — Артемьева Мария Максимовна, дети — Владимир и Тамара, проживали в городе Дзержинск, Соцгородок Чкаловский проспект, дом 7, квартира 4.

Поисковики надеются, что при помощи новости, опубликованной в российских СМИ, смогут найти родных капитана Артемьева и передать им боевую награду.