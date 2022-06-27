Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет 47-летний житель Сальского района, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель трёх человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 27 июня.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в апреле 2022 года на трассе Ростов-на-Дону — Волгодонск в Мартыновском районе водитель DAF превысил скорость, в результате чего столкнулся с впереди идущим Hyundai Creta. В иномарке находились три женщины в возрасте 29, 36 и 49 лет. Водитель и пассажирки кроссовера погибли на месте ДТП.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.