Москва, , 15:06 — REGNUM По-видимому, вместо ожидавшегося в конце 2021 года выхода из кризиса, вызванного пандемией, мир оказался в новом витке экономического кризиса, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Кризис Pixabay.com

«Военная спецоперация на Украине, санкции, локдауны в Китае оказывают стагфляционное влияние — одновременно угнетают экономическую активность и усиливают инфляционное давление, которое возникло еще в 2021 году как последствие пандемии и агрессивного стимулирования спроса.

Сейчас, на фоне санкций и перебоев с поставками, главными угрозами в мире стали энергетический и продовольственный кризисы. Из-за шока предложения инфляция в развитых экономиках ожидается как неприемлемо высокой по итогам года (максимальной за десятилетия), так и выше целевых уровней мировых центробанков в будущем году.

При этом из-за угрозы закрепления рекордной инфляции на неприемлемо высоких уровнях крупнейшие центробанки ускоряют нормализацию ДКП с высокой вероятностью перехода от ультрамягкой не только к нейтральной, но и к рестриктивной политике, что должно способствовать охлаждению спроса.

Но центробанки вряд ли смогут быстро подавить инфляцию в силу того, что не все ее факторы определяются сейчас монетарной составляющей (сохраняются логистические проблемы, дефицит энергоресурсов и продовольствия).

Итог — более слабые ожидаемые темпы роста мировой экономики (прогнозы международных организаций предполагают замедление в этом году примерно до 3% после 5,7% в 2021 г. с дальнейшим замедлением в 2023 году).

Но при этом риски «перелома» — рецессии – возрастают, хотя ситуация неоднородна по регионам. Наиболее сложно сейчас складывается ситуация в ЕС (в частности, в Германии, где цены производителей выросли более чем на 33% (г/г), а значительное сокращение поставок газа из России с середины июня, которое Газпром объясняет техническими причинами и влиянием санкций, уже заставляет Германию объявить режим тревоги (второй этап чрезвычайного плана), вслед за которым могут вводиться квоты на поставки газа потребителям, прежде всего, промышленным.

В США, где до сих пор экономика показывала сильные темпы роста, появляются сигналы начала охлаждения, и риски связаны с анонсированным ФРС США быстрым повышением ставок, необходимым для снижения инфляции», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о риске «переломного момента» из-за роста инфляции предупреждают аналитики. Они считают, что мировая экономика близка к «переломному моменту».

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