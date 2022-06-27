Макеевка, ДНР, 27 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны украинских нацистов в городе Макеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли два мирных жителя. Об этом 27 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) в Червоногвардейском районе Макеевки число погибших возросло до двух человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё три человека получили ранения при обстреле Макеевки ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об ответственности ректоров за пропаганду в пользу зарубежных стран.