Париж, , 15:03 — REGNUM В понедельник 27 июня активисты климатического движения заблокировали вход в парижский офис Международного валютного фонда, а некоторые приклеили руки к дверям, требуя списать долги развивающихся стран, чтобы помочь в борьбе с изменением климата, передает агентство France-Presse.

МВФ

Парижская акция протеста является частью глобальной кампании «Долг за климат», призывающей лидеров богатых стран, участвующих в саммите «Большой семерки» в Германии, списать долги бедных и менее промышленно развитых стран — так называемого глобального Юга.

Хотя страны глобального Юга вносят наименьший вклад в изменение климата, они, как правило, сильнее всего страдают от его последствий, утверждают эксперты.

«Мы должны предоставить этим странам ресурсы для борьбы с климатическим кризисом. Они страдают в первую очередь, а виноваты — в последнюю», — говорит активистка движения Extinction Rebellion, одна из десятков людей, пришедших к зданию МВФ в богатом 16-м округе Парижа.

Несколько активистов из Extinction Rebellion, Youth for Climate и 350.org приклеили свои руки к стеклянным дверям у входа в здание.

Протестующие растянули перед зданием баннер с надписью «G7 ответственна, МВФ виновен», а некоторые активисты разбросали фальшивые банкноты с надписью «Остановить ископаемое топливо».

«Долговой кризис — это прежде всего результат несправедливой финансовой системы, в которой доминируют самые богатые страны, — говорится в заявлении групп Extinction Rebellion, Attac-France и Youth for Climate France, которые организовали парижскую акцию. — «Большая семерка», МВФ и Всемирный банк несут историческую ответственность за развитие этого порочного круга долгов и чрезмерной эксплуатации ресурсов».

В последние недели экологические активисты организовали ряд акций протеста, чтобы переключить внимание на проблему изменения климата, в то время как в новостях доминируют энергетический кризис и события на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Активисты Greenpeace призвали G7 отказаться от ископаемого топлива свечами