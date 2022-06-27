Москва, , 15:12 — REGNUM Оперативно-тактическая и армейская авиация России, ракетные войска и артиллерия поразили 24 пункта управления украинских войск, артиллерийские и миномётные подразделения в 58 районах, а также живую силу и военную технику в 304 районах. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 27 июня на брифинге.

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Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские Воздушно-космические силы поразили на Донецком направлении три взвода украинских реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки и Дзержинска, взвод гаубиц М-777 калибра 155 мм в районе Константиновки и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт» калибра 152 мм в районах Калинова и Артёмово.

Кроме того, уничтожены два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» в районах Очеретино и Новолуганска, которые обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.

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