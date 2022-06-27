Москва, 27 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Российские военнослужащие уничтожили наёмников из Грузии, входивших в так называемый «грузинский легион». Об этом 27 июня заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

По словам Конашенкова, 26 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) в трёх километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российские подразделения в ходе боёв уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наёмников. Их общая численность — 14 боевиков.

Отмечается, что одна из групп была «интернациональной», в неё входили из граждане различных европейских стран. Вторая включала в себя только наёмников из Грузии, которые входили в «грузинский легион».

В Минобороны отметили, что рядах этого бандформирования воюют преимущественно уголовники. При этом уничтоженные грузинские боевики были причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

«Минобороны России обладает информацией по каждому наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали», — заключили в ведомстве.

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