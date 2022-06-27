Таллин, 27 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Решение ряда стран-членов Евросоюза о снижении акциза на топливо на фоне рекордного роста цен на энергоносители прямо влияет на конкурентоспособность услуг и продукции Эстонии. Об этом порталу stolitsa. ee сообщил председатель совета Ассоциации логистики и экспедирования Эстонии (ELEA) Тоомас Орутар.

Топливо

Он выступает за такое же решение и в Эстонии: «Снижение акцизов на топливо хоть на какое-то время смягчило бы быстрый рост цен. Я двумя руками «за» и работаю во имя того, чтобы правительство снизило акцизы на топливо до разрешенного в Евросоюзе минимума».

Он признал, что если в соседних странах топливо будет дешевле, то предприятия Эстонии не выдержат конкуренции.

В настоящий момент ставка акциза на неэтилированный бензин составляет в Эстонии 563 евро на 1 000 литров топлива. Парламент страны на внеочередном заседании 17 июня 2022 года из-за отсутствия кворума не захотел обсуждать проект снижения ставки акцизного налога до минимального уровня ЕС, то есть до 359 евро. По подсчетам экспертов, для потребителей это привело бы к снижению цен на 25 евроцентов за литр топлива.

«Сегодня цена на топливо в Эстонии превысила 2 евро за литр и, по прогнозам, продолжит расти. Инфляция в Эстонии — одна из самых высоких в Европейском Союзе. Все это бьет по кошельку населения», — отметил Орутар, поясняя, почему снижение акцизов необходимо в интересах каждого.