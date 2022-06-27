Сеул, 27 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Представители бизнеса Южной Кореи потребовали заморозить размер минимальной размер оплаты труда (МРОТ) на уровне $7,88 в час. Об этом сообщает KBS со ссылкой на членов комиссии по минимальной оплате труда из числа представителей бизнес кругов.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Данный запрос представители бизнеса сделали 26 июня в ходе пленарного заседания комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители комитета из числа рабочих кругов предложили повысить минимальный размер оплаты труда на 2023 год на 18,9%, до 10 890 вон (~$8,45) в час.

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Отметим, что в состав комитета по минимальной оплате труда входят 27 человек, по девять членов от рабочих, руководителей и сторонних экспертов.