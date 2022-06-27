Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Грузии не позволит сорвать мероприятия ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд» в столице. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба МВД республики.

ЛГБТ fsHH

«СМИ распространяют информацию о том, что определённые группы планируют сорвать закрытые мероприятия «Тбилиси Прайд"», — отметили в ведомстве.

В министерстве пообещали защитить представителей сексуальных меньшинств во время их мероприятий. Отмечается, что правоохранители поддерживают постоянную связь с ЛГБТ-сообществом.

Напомним, в Тбилиси с 28 июня по 2 июля запланировано проведение «недели прайда». В этом году организаторы отказались пытаться провести гей-парад. При этом медиа-платформа «Альт-инфо», выступающая за традиционные ценности объявила сбор денег на то, чтобы привезти в столицу людей из регионов, выступающих против пропаганды ЛГБТ-ценностей.