Ижевск, , 14:59 — REGNUM В Ижевске на улице Коммунаров у дома №216 открыли памятник советскому политическому деятелю, основателю российских спецслужб Феликсу Дзержинскому. Открытие монумента приурочено к 105-летию со дня образования органов безопасности России, сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Бюст Дзержинского в Ижевске пресс-служба Госсовета Удмуртии

Инициаторами установки памятника стали активисты республиканской общественной организации по укреплению государственности «Генеральское собрание». Глава организации Григорий Желудов подчеркнул огромный вклад Дзержинского в не только в организацию деятельности спецслужб, но и в налаживание народного хозяйства, ликвидации беспризорности.

Спикер Госсовета Владимир Невоструев отметил, что Дзержинский имеет непосредственное отношение к истории республики. 7 января 1919 года Дзержинский вместе со Сталиным на бронепоезде приехал в Глазов спасать положение на Восточном фронте. В городе они были около месяца, расследовали причины сдачи Перми колчаковским войскам и принимали меры по укреплению фронта.

ИА REGNUM напоминает, в России продолжается дискуссия по поводу возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, откуда он был демонтирован в 1991 году. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Весной прошлого года общественная организация «Офицеры России» заявляла, что московская прокуратура признали демонтаж и перенос памятника с Лубянской площади незаконными.

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