Мюнхен, Германия, 27 июня 2022, 14:59 — REGNUM Государства «Большой семёрки» договорились продолжить вводить ограничения в отношении России, говорится в совместном заявлении.
«Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками», — говорится в тексте заявления.
Страны G7 решили предпринять меры, ограничивающие доходы России, в том числе от золота. Одной из возможных мер станет перенаправление Украине пошлин, полученных от продажи российских товаров.
Ранее лидеры стран G7 сделали заявления о планах ограничить доходы России от экспорта золота.