Мюнхен, Германия, 27 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Государства «Большой семёрки» договорились продолжить вводить ограничения в отношении России, говорится в совместном заявлении.

[No 10 Downing Street Джо Байден на саммите G 7

«Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками», — говорится в тексте заявления.

Страны G7 решили предпринять меры, ограничивающие доходы России, в том числе от золота. Одной из возможных мер станет перенаправление Украине пошлин, полученных от продажи российских товаров.

Ранее лидеры стран G7 сделали заявления о планах ограничить доходы России от экспорта золота.