Ульяновск, , 14:59 — REGNUM В Ульяновской области перевыполнен план посева зерновых и овощей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Пшеница Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным властей, в этом году в Ульяновской области аграриями засеяно 763 тыс. гектаров, что составляет 103,5% от запланированной площади. В том числе по сравнению с прошлым годом площадь ярового сева увеличена на 70 тыс. гектаров, или на 10%.

Чиновники отмечают, что перевыполнены «задачи по севу стратегических культур» — сахарной свёклы, картофеля, овощей.

Напомним, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявлял, что в 2022 году «в среднем на 20%» возрастёт площадь сева овощей. По его словам, «своего лука, моркови, столовой свёклы, картофеля на полках магазинов должно быть больше».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 643,8 тыс. гектаров.

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