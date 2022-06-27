Биелина, Босния и Герцеговина, 27 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. После саммита Евросоюза 23 июня в Брюсселе европейский путь Боснии и Герцеговины потерял смысл. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 26 июня.

Medija centar Beograd Милорад Додик

По словам Додика, путь евроинтеграции БиГ нужно переосмыслить и «привести в реальные рамки».

Боснии и Герцеговине не нужно работать над процессом евроинтеграции, если Брюссель продолжить выдвигать ей нереалистичные условия, полагает Додик.

«Они считают, что мы здесь люди второго сорта, что на нас нужно постоянно давить. Им не хватило войны в нашей стране, они для себя приняли решение и считают его историческим», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что на саммите в Брюсселе 32 июня лидеры стран ЕС приняли решение дать Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз, в то время как Босния и Герцеговина не получила такого статуса.