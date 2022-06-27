Сочи, Краснодарский край, 27 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Работы по поиску пропавших в акватории Чёрного моря 24 июня туристов продолжаются в Сочи. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Айвазовский. Чёрное море. 1881

За последние сутки вертолетом Ка-32 МЧС России обследовано около 160 кв. км, наземной группировкой осмотрено 114 км береговой линии. На катерах спасатели проверили 30 квадратных километров акватории.

Поиски продолжаются — в них задействованы более 100 человека, 21 единицы техники, воздушное судно и пять плавсредств.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня поток воды снёс в Чёрное море два автомобиля, в котором находились две семьи — путешественники из Ставропольского края. Одного мужчину удалось спасти, две женщины найдены погибшими. Трое детей и один взрослый пропали без вести.