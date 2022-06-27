Москва, 27 июня 2022, 14:56 — REGNUM Украинское командование на фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих ВСУ в районе Лисичанска. Об этом 27 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Так, добавил Конашенков, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российской артиллерией данное подразделение было уничтожено, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что 26 июня Воздушно-космическими силами России нанесён удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева.
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