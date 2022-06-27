Москва, 27 июня, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Украинское командование на фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих ВСУ в районе Лисичанска. Об этом 27 июня заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

«На фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса, украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска», — заявил он на брифинге.

Так, добавил Конашенков, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Волчеяровка был направлен «заградотряд» нацистского формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российской артиллерией данное подразделение было уничтожено, уточнил он.

«Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80 процентов личного состава и около 70 процентов техники 138-го батальона этой бригады», — заключил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что 26 июня Воздушно-космическими силами России нанесён удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева.

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