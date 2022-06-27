Степанакерт, 27 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Российский миротворческий контингент одним своим присутствием играет важнейшую роль в стабилизации ситуации в регионе. Об этом 23 июня в интервью ИА REGNUM, отвечая на вопрос о важности роли российских миротворцев заявил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Даже будучи весьма ограниченным по количеству личного состава, менее 2 000 человек, этот контингент одним своим присутствием, а, значит, и присутствием Российской Федерации, безусловно, играет ключевую стабилизирующую роль. Поэтому участие России в качестве посредника по урегулированию азербайджано-карабахского конфликте, а также в качестве страны, которая несёт историческую, геополитическую и, в какой-то степени, моральную ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе фактически обеспечивает стабильное состояние на нашем геополитическом пространстве. Хотя, надо отметить, что ситуация развивается весьма динамично, так как необходимо учитывать, что Закавказье всегда традиционно являлось важной с геополитической точки зрения территорией, как магнит притягивающей интересы глобальных и региональных геополитических акторов. Давид Бабаян

Напомним, что 9 ноября 2020 года в Москве было подписано трёхстороннее заявление Армении, Азербайджана и России о вводе в регион российского миротворческого контингента.