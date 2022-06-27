Симферополь, , 14:52 — REGNUM Сброс воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир увеличат. Об этом сообщил 27 июня глава Республики Крым Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«На данный момент за счет осадков, выпавших в горах, приток воды в Симферопольское водохранилище значительно вырос. В связи с ситуацией объем сброса будет вынужденно увеличен», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что при сброса пяти кубометров воды уровень воды в Салгире поднимается на десять сантиметров.

«В связи с этим жители потенциальных зон подтопления в Симферопольском районе и городе Симферополе должны быть своевременно проинформированы и предупреждены о возможных последствиях. Все службы сейчас задействованы для оценки рисков подтоплений», — написал глава Крыма.

Он подчеркнул, что мера вынужденная, и выразил надежду, что «катастрофического развития событий удастся избежать».

Как сообщало ИА REGNUM, Республику Крым накрыли затяжные сильные дожди. В Симферополе и Симферопольском районе объявлен режим ЧС. Пострадал и Белогорский район — там, помимо домов, подтопило дом-интернат для детей-инвалидов, воспитанников успели эвакуировать.