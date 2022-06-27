Москва, , 14:52 — REGNUM В России необходимо серьёзно повышать уровень финансовой грамотности — её недостаточностью злоупотребляют даже иностранные фармацевтические компании. Об этом 27 июня заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным Kremlin.ru

«Сейчас совместно с ФСБ работаем по такому направлению: иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах… наших. И проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 млн передали», — заявил Чиханчин.

Путин отметил, что они так делают «везде».

«Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — отметил президент.