Москва, , 14:52 — REGNUM Разница в оплате труда мужчин и женщин существовала и существует и не только в России, но и во всех странах мира, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«И как бы не боролись за равенство во многих странах мира, женщины в среднем все равно получают на 20-25% меньше, чем мужчины. В России конечно, этот разрыв больше, потому что факторы влияют в большей степени, чем во многих странах.

Например, «штраф за материнство» у нас проявляется в большей степени, потому что у нас и законодательно женщины имеют право дольше оставаться в отпуске по уходу за детьми.

Работодатель, понимая, что женщина «выпадет» из рабочего процесса на несколько лет да ещё и потеряет часть навыков за это период, устанавливают заработную плату ниже.

А в других странах максимальный декретный период длится 3-6 месяцев. Ещё в России сильны традиции, что мужчина априори должен зарабатывать больше, чем женщина. И это в некоторой степени влияет на разницу в оплате труда.

Также в нашей стране больше профессий, где женский труд запрещен, а это те сферы, где опасные и вредные условия труда оплачиваются выше», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке труда в России разница в размере заработной платы мужчин и женщин варьируется в диапазоне от 5,3% до 69,9% и в среднем составляет 37,3%.

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