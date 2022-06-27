Мурманск, 27 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Ленинском округе Мурманска обнаружили несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба УМВД.

Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Снаряды времен Великой Отечественной войны

Сообщается, что находка была обнаружены на одном из предприятий. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии обследовали боеприпасы и установили, что это — 4 корпуса от 51-миллиметровых минометных мин времен Великой Отечественной войны немецкого производства.

Напомним, на Мурманск в годы войны было совершено 792 авиационных налёта, сброшено 185 тысяч зажигательных и фугасных бомб.Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Мурманске в ходе проведения земельных работ нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.