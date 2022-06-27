Тирасполь, 27 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не готовит враждебных планов в отношении соседних стран, даже несмотря на наличие данных, что к серии терактов, совершённых в республике, причастны иностранные спецслужбы. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский сообщил 27 июня на встрече с послом Великобритании в Тирасполе Стивеном Фишером.

Флаг Приднестровской Молдавской Республики

«Совершенные террористические акты и диверсии не изменили моего мнения. Я не стал обвинять руководство соседних государств в их организации, понимая, что это дело рук представителей среднего звена», — сказал Красносельский.

По данным пресс-службы, он отметил, что обращался к Киеву и Кишинёву с просьбой провести совместное расследование терактов, но ответов не было. Фишер заявил, что прибыл в Тирасполь для оценки последствий для ПМР от начала боевых действий на Украине.

Сообщается, что стороны обсудили переговорный процесс между Приднестровьем и Молдавией. Красносельский выступил за то, чтобы он продолжился.

Напомним, после начала Россией спецоперации по денацификации Украины киевский режим закрыл границу с ПМР, оборвав торговые связи. Весь импорт в Приднестровье теперь поступает через Молдавию, чем пользуется Кишинёв, устраивая бюрократические проволочки на границе.