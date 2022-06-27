Москва, 27 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. За последние сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины уничтожили десять беспилотников киевских боевиков, а также уничтожили две ракеты «Точка-У» и реактивный снаряд системы залпового огня ВСУ. Об этом 27 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семёновка, Червоный Шахтёр, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также за это время российским ПВЛ были перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Каховка Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный.

Помимо того, официальный представитель Минобороны добавил, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 215 самолетов, 132 вертолета, 1373 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3025 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3870 единиц специальной военной автомобильной техники украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева