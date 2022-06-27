Тукаевский район, Татарстан, 27 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Тукаевском районе Татарии перевернулся самодельный квадроцикл с прицепом. В результате происшествия пострадал 11-летний ребенок, скончалась 63-летняя женщина, сообщает прокуратура РТ.

t. me/prokrt В Татарии в ДТП с квадроциклом погибла женщина

По предварительным данным, инцидент произошел 27 июня в поле недалеко от деревни Евлево Тукаевского района. 37-летний водитель квадроцикла с прицепом не смог забраться в гору, транспорт покатился назад и перевернулся. В результате насмерть придавило 63-летнюю мать водителя квадроцикла. Также пострадал 11-летний племянник мужчины. Ребенка с травмой руки госпитализировали в больницу города Набережные Челны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Альметьевске поздним вечером 23 июня водитель иномарки сбил мать с ребенком. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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