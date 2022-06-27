Донецк, 27 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Украинские войска за время спецоперации потеряли погибшими более 50 тыс. военнослужащих. Об этом 27 июня сообщил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире «Первого канала».

Dnr-online.ru Даниил Безсонов

Безсонов подсчитал, что общие потери ВСУ с 24 февраля могли превысить 50 тыс. человек.

«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта», — сказал заместитель министра.

Он также отметил, что раненых обычно в три-четыре раза больше, чем убитых, следовательно, более 150 тыс. человек могут быть ранеными.