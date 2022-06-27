Салехард, 27 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 27 июня за сутки госпитализировали двух человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 40 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 11 человек. Заразились коронавирусом пятеро ямальцев. Среди вахтовиков с COVID-19 не выявили ни одного человека.

С начала пандемии в ЯНАО на 27 июня зарегистрировано 137 254 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 928 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).