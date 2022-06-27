Москва, 27 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ежегодно 1 июля в России происходит повышение цен на коммунальные услуги. Это не является новостью для населения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«Безусловно, в 2022 году ситуация непростая. Некоторые граждане потеряли работу из-за санкций и их последствий.

Однако для тех, кто испытывает сложности может быть оформлена субсидия на оплату. Поскольку это ежегодное повышение, то ожидать его отмены не приходится.

Обслуживание сетей не дешевеет, а в настоящее время может даже подорожать намного больше, чем изначально рассчитывали субъекты ЖКХ.

Единственное, что поскольку регионы сами определяют процент роста, то здесь стоило бы учесть те факторы, которые появились и в том числе для населения, которое испытывает рост цен», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем от 3,5% до 5%.

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