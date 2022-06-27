Таллин, 27 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Смертельные ДТП, десятки нетрезвых водителей и возгорания, трагические происшествия на воде — таковы неутешительные итоги длинных выходных (23-26 июня) в Эстонии, на которые выпали государственные праздники.

ИА REGNUM Лесной пожар

Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны со ссылкой на данные оперативной службы. Отмечается, что солнце и жаркая погода, установившаяся в Эстонии, для многих стали мощными стимулами, чтобы отправится на природу в компании с горячительными напитками и ведерком шашлыков.

По данным Спасательного департамента, за четыре дня спасатели получили 371 вызов, из которых 230 были связаны с пожарами. «Люди стали чаще жарить мясо на гриле прямо на пляже, а использованные угли выкидывать в лес около моря. Это могло стать причиной серьезного возгорания», — заявил ответственный дежурный Спасательного департамента Индрек Интс.

По словам Интса, в праздничные выходные спасатели зарегистрировали и ряд происшествий на воде. Не обошлось без трагических последствий: «В Харьюмаа, в карьере Мяннику был найден утонувший мужчина. Точные обстоятельства происшествия выясняет полиция».

Зафиксированы три смертельных ДТП: в Вильянди и в Пярну — с участием автомобилей. В Тарту скончался упавший с электросамоката 13-летний подросток.

Кроме того, за последние четыре дня полиция проверила порядка 35 000 автомобилистов на наличие алкоголя в крови. Из них в состоянии алкогольного опьянения были 185 человек, еще 10 отстранили от управления автомобилем в связи с подозрением на наркотическое опьянение.