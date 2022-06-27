Москва, , 14:45 — REGNUM Воздушно-космические силы России 26 июня нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

«По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала», — заявил Конашенков на брифинге.

Он добавил, что киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.

«Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что за сутки 25 июня российские военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 286 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

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