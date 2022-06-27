Москва, 27 июня 2022, 14:45 — REGNUM Воздушно-космические силы России 26 июня нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
По его словам, на данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.
Он добавил, что киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что за сутки 25 июня российские военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 286 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.
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