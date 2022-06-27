Москва, 27 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России 26 июня нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе Киева, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

По его словам, на данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

«По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала», — заявил Конашенков на брифинге.

Он добавил, что киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.

«Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что за сутки 25 июня российские военная авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 286 районов сосредоточения живой силы и военной техники киевских боевиков.

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