Уфа, , 14:46 — REGNUM 3,05 млн квадратных метров жилья намерены построить до конца текущего года в Башкирии. Об этом 27 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Строительство

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Он напомнил, что в текущем году в регионе уже построено 1,24 млн кв. метров жилья, что на 14% больше, чем за пять месяцев прошлого года. К 2024 году в уфимском Забелье планируется решить вопрос по тепло-, газо‑ и электроснабжению.

Хабиров сообщил, что в 2022 году в Башкирии сдали 23 проблемных дома, осталось еще 83 проблемных объекта, при этом за минувшие два года в республике были решены проблемы более трех тысяч обманутых дольщиков. К 2024 году планируется решить эту проблему полностью.

Глава республики отметил, что в настоящее время в Башкирии есть сырье для практически всех отделочных, строительных материалов и изделий.

«Наши застройщики сотрудничают напрямую с производителями, что помогает держать цены», — сообщил он.

Глава региона отметил, что в Башкирии намерены в 2022 году совершить исторический рекорд: до конца текущего года планируется построить и сдать не менее 3,05 млн кв. метров жилья.