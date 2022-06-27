Таллин, 27 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Соотношение цен на квартиры к нетто-зарплате с 2021 года в Эстони ухудшилось, а вместе с ними и общая доступность жилья. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Аналитики отмечают, что рынок недвижимости в Европе и Эстонии напоминает ситуацию перед предыдущим крупным экономическим кризисом 2008 года. Однако новый крах маловероятен, считают они, потому что инвесторы лучше застрахованы, чем 14 лет назад.

Отмечается, что во многих странах евросоюза цены на жилье росли в последние годы значительно быстрее, чем арендная плата и доходы. Аналитик агентства недвижимости Arco Vara Михкель Элисте подчеркнул, что одновременная комбинация сразу нескольких факторов на рынке жилья грозит обвалом или серьезным потрясением.

«Ежемесячный доход лиц, которые профинансировали покупку недвижимости с помощью кредита, больше не покрывает стоимость займа или покрывает незначительно. Это приводит к увеличению риска», — подчеркнул он.

Если инвесторы почувствуют увеличение рисков, то с большей вероятностью начнут продавать активы, добавил Михкель Элисте. Если все сразу решат продавать свою недвижимость, чтобы избавиться от неприбыльных активов, то это может привести к избытку предложения. Это, в свою очередь, спровоцирует падение уровня цен.

«Эта ситуация может привести к росту социальной напряженности, так как инвесторы в недвижимость начинают перенаправлять кредитные расходы на рынок аренды в ситуации, когда они и без того выросли почти на 20%», — сказал эксперт.

В то же время Элисте подчеркнул, что инвесторы в недвижимость Эстонии способны обслуживать кредиты, общая финансовая ситуация куда благополучнее, чем в 2008–2009 годы.