Москва, , 14:42 — REGNUM Заявление Франции об установке максимальной цены на нефть представляется нереализуемым, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Цена на нефть Yfffi.se

«Ранее США и страны ЕС, которые являются крупными потребителями и импортёрами нефти, призывали ОПЕК к повышению объёмов добычи для сдерживания роста мировых цен.

То есть речь шла о косвенном регулировании мировых цен через действие рыночных механизмов: изменение цены под влиянием спроса и предложения.

Но страны ОПЕК заняли единую позицию по данному вопросу и не стали принимать решение об увеличении квот на добычу нефти, поскольку заинтересованы в высоких мировых ценах, являясь нетто-экспортёрами топлива.

Сейчас же Франция и другие страны-импортёры хотят продавить решение о введении прямого регулирования, ограничив максимальный уровень цен, что является ещё более серьёзным запросом к ОПЕК, который даже может быть воспринят как требование.

Что получается? ЕС, США и некоторые другие страны ввели множество санкций против РФ, что привело к повышению биржевых цен, резкому росту инфляции в Евросоюзе и Штатах, дестабилизации мировой экономики и финансовой системы.

Теперь эти же страны заявляют, что члены ОПЕК должны за свой счёт компенсировать потери мировой и национальных экономик. В связи с этим, заявление Франции представляется нереализуемым.

Если говорить о ценах на газ, что более актуально для Евросоюза, то стоит отметить разрыв корреляции с ценами на нефть. Поэтому напрашивается простой вывод — для снижения цен на природный газ нужно обращаться не к ОПЕК, а к России», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за установление «максимальной цены на нефть» на уровне «стран-производителей», чтобы противостоять стремительному росту цен.

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