Донецк, 27 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Свыше 50 тысяч убитыми потеряла украинская армия с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 27 июня заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта. Считать раненых — это обычно один к трем, один к четырем, то есть, грубо говоря… более 150 тысяч могут быть ранеными», — сказал он.

Также Безсонов добавил, что на данный момент большая часть боеспособных и опытных украинских подразделений взята в плен или уничтожена, а приходящие им на замену военные «крайне деморализованы».

При этом замминистра информации ДНР указал, что, по его данным, киевский режим намерен снять бригады с границы с Белоруссией и направить их в Донбасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Петровский район Донецка и Макеевку.