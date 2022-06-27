Вашингтон, 27 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Некоммерческая организация «Национальная ассоциация афазии» (The National Aphasia Association) провела опрос среди населения США об осведомлённости об этом диагнозе. Соответствующую информацию опубликовал портал TMZ 27 июня.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

Организация проводит подобные опросы каждые четыре года. Однако после публичного заявления о том, что актёр Брюс Уиллис страдает от афазии, «Национальная ассоциация афазии» решила сократить срок между анкетированием.

Согласно полученным данным, 68% людей слышали термин «афазия», в то время как в 2020 году их число составляло лишь 14%. При этом 40% людей «осведомлены об афазии», то есть они знают, что значит этот термин и могут идентифицировать диагноз как языковое расстройство. В 2020 году количество таких людей было значительно меньше — лишь 7% от общего числа респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила о завершении его актёрской карьеры. Причиной стало заболевание афазия (расстройство речи, вызванное повреждением головного мозга).