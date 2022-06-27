Москва, , 14:41 — REGNUM Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом 27 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

Фёдор Кудряшов Антон Зайцев

«Допускаю ли я, что сыграю в составе сборной? Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36 лет», — сказал Кудряшов.

По его словам, когда российских параолимпийцев не пустили на Игры в Пекин, он понял, что не будет ни стыковых матчей, ни чемпионата мира.

Напомним, Кудряшов выступал за сборную России с 2016 по 2021 год. На его счету 48 матчей и один забитый мяч. Последним его матчем за национальную команду была встреча со сборной Хорватии 14 ноября 2021 года. Тогда сборная России проиграла со счётом 0:1, а Кудряшов забил мяч в свои ворота. Это поражение не позволило российской команде напрямую выйти на ЧМ-2022.

С 2020 года Кудряшов играет за турецкий клуб «Антальяспор».