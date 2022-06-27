Клетский район, , 14:43 — REGNUM Новый объект на популярном культурном туристическом маршруте обустроили в станице Клетской Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе администрации региона.

«Шукшинский дворик» в станице Клетской https://www.volgograd.ru

В уютном сквере с лавочками теперь будут проводиться не только традиционные шукшинские дни в октябре, но и различные памятные и культурные мероприятия в течение всего года. На площадке установили бюст советскому писателю, актёру и режиссёру Василию Шукшину, предусмотрен уголок со свободным обменом книг.

В популярный шукшинский туристический маршрут по Клетскому району входит посещение хутора Мелологовского и станицы Клетской, где хранится подаренная писателем книга его рассказов «Земляки» с автографом, а в музее истории донских казаков — демонтированная каюта актёра с теплохода «Дунай», на котором он и другие артисты жили во время съёмок фильма «Они сражались за Родину» летом 1974 года.