Саранск, 27 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались пять человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 67 082 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

Всего в регионе подтвердили 68 624 случая заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1391 человек, за минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы пять пациентов, накануне в больницы попали три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 13 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались десять жителей республики.