Киев, , 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы военные действия на территории страны закончились к концу года. Об этом рассказали дипломаты стран ЕС, сообщает агентство Reuters.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По их словам, Зеленский заявил лидерам Группы семи, что хочет, чтобы конфликт с Россией прекратился «к концу года до наступления зимы».

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре с канадским премьер-министром Джастином Трюдо украинский лидер попросил помощи для Киева от стран Группы семи.

Саммит G7, на котором председательствует Германия, проходит с 26 до 28 июня в замке Эльмау в Баварии. На саммит также приглашены лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии.

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