Мадрид, , 14:37 — REGNUM Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде утвердят стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности. Об этом 27 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее Financial Times сообщило, что новая «стратегическая концепция», которая будет подписана на саммите НАТО в Мадриде, начинающемся 28 июня, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также согласует значительно расширенный план по защите восточных союзников.

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