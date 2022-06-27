Мадрид, 27 июня 2022, 14:37 — REGNUM Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде утвердят стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности. Об этом 27 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, ранее Financial Times сообщило, что новая «стратегическая концепция», которая будет подписана на саммите НАТО в Мадриде, начинающемся 28 июня, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также согласует значительно расширенный план по защите восточных союзников.
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