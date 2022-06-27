Мадрид, 27 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде утвердят стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности. Об этом 27 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа одной из самых существенных угроз нашей безопасности», — сказал он журналистам.

Напомним, ранее Financial Times сообщила, что новая «стратегическая концепция», которая будет подписана на саммите НАТО в Мадриде, начинающемся 28 июня, определит цели и подходы на следующее десятилетие, а также согласует значительно расширенный план по защите восточных союзников.

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