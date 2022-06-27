Тутаев, Ярославская область, 27 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Рядом с музеем «Космос» в Тутаевском районе Ярославской области может появиться тематический парк. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на восстановление музея после пожара из бюджета выделят 25 миллионов рублей. Яроблдума рассмотрит соответствующую поправку на заседании 28 июля.

«Мы сейчас заложим деньги и восстановим музей в течение ближайших нескольких месяцев. Сделаем ещё лучше, чем был он был. Также, по словам главы региона, будут приняты дополнительные меры обеспечению охраны объекта, чтобы впредь исключить подобные случаи», — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Также сейчас вместе с госкорпорацией «Роскосмос» прорабатывается вопрос о создании рядом с музеем тематического парка.