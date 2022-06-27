Москва, , 14:37 — REGNUM Консервативная западная экономика впервые за долгое время столкнулась с высокими темпами инфляции. Как видно, монетарными методами управления ее с трудом удаётся сдерживать, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

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«Поднимать ещё выше учетную ставку опасно для американской экономики по причине того, что из-за этого обслуживание государственного долга становится очень дорогим.

А всем известно, что США лидер по размерам государственного долга.

Инструментов для сдерживания инфляции остаётся не так много и часть из них непривычна и непопулярна среди западных стран, которые не привыкли к хождению «дорогих» денег.

Рыночные механизмы уже не способны обуздать инфляцию, поэтому переломным моментом может служить очередной экономический кризис, который остудит текущую ситуацию на рынках», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, о риске «переломного момента» из-за роста инфляции предупреждают аналитики. По их словам, мировая экономика близка к «переломному моменту».

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