Крушевац, Сербия, 27 июня, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Если речь идет о геополитических интересах Евросоюза, тогда статус кандидата на вступление в это объединение могут получить даже страны, которые никак к этому не готовились. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 июня.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

Так президент Сербии ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова министра по евроинтеграции Сербии Ядранки Йоксимович, которая заявила, что Сербия через пять-семь лет может стать членом ЕС.

«Это зависит от политической и геополитической ситуации. Вы сейчас видели, что статус кандидата могут получить даже страны, которые ничего не сделали в этом направлении, так как это соответствует геополитическим интересам ЕС. С другой стороны те, кто сделал гораздо больше, как Северная Македония, Албания и Босния и Герцеговина, ничего не получили», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что он менее оптимистичен, чем министр евроинтеграции Йоксимович, но путь сближения с ЕС Сербия продолжит.

Напомним, что Босния и Герцеговина все еще не получила статус кандидата на вступление в ЕС, а Северная Македония и Албания ждут, чтобы Евросоюз назначил дату для начала переговоров о присоединении.