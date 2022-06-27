Йошкар-Ола, 27 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 27 июня лечение получают 26 пациентов, из них у десяти человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Из общего числа пациентов у всех 26 человек диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 20 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние шести пациентов оценивается медиками как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. 11 пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы шесть человек, выписан один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 июня выздоровели с начала пандемии 43 553 жителя республики, за последние сутки выписан один человек после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 704 случая заражения коронавирусом, из них четыре — за последние сутки.