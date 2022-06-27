Тбилиси, 27 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В сложной экономической ситуации, сложившейся в мире, Грузия показывает стремительный рост экономики. Об этом 27 июня заявил на совещании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

gov. ge Ираклий Гарибашвили

«По предварительной информации министра [экономики], в мае мы ожидаем двузначный экономический рост. Получается, что за пять месяцев у нас тоже будет двузначный экономический рост, что беспрецедентно для Европы», — заявил Гарибашвили.

Он заявил, что в стране «рекордными» темпами растёт объем иностранных инвестиций. Также растёт товарооборот, поток иностранных туристов. При этом грузинский лари в последнее время укрепляется.

Стоит отметить, что в апреле рост ВВП Грузии резко упал в сравнении с показателями предыдущих месяцев 2022 года и составил 2,6%. Уровень годовой инфляции в стране в мае составил 13,3%